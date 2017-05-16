Трамп: встреча с Лавровым была очень успешной

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Дональд Трамп назвал встречу с Сергеем Лавровым, которая состоялась на прошлой неделе в Вашингтоне, "очень успешной". Ранее в Кремле со сдержанным оптимизмом оценили развитие отношений между Россией и США после этого диалога.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшаяся на прошлой неделе в Вашингтоне, была "очень успешной". Об этом сообщает ТАСС.

"У нас состоялась очень и очень успешная встреча с министром иностранных дел России", - сказал Трамп.

Ранее в Кремле со сдержанным оптимизмом оценили развитие отношений между Россией и США после встречи американского лидера и российского министра иностранных дел в Вашингтоне. Кроме того, в Москве ориентируются на то, что первая личная встреча президента нашей страны Владимира Путина и Трампа состоится на саммите G-20 в июле текущего года в Гамбурге.

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