Марии Шараповой отказали в участии в турнире "Ролан Гаррос"

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Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на "Ролан Гаррос" в 2017 году. Спортсменка, недавно вернувшаяся на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, не получила специальное приглашение для участия в Открытом чемпионате Франции. Организаторы соревнования отметили, что не могут выдавать wild card россиянке после "допинговой истории".

Организаторы турнира "Роллан Гаррос" отказались предоставить российской теннисистке Марии Шараповой специальное приглашение (wild card) для участия в соревновании. Таким образом, она не выступит на Открытом чемпионате Франции в 2017 году, передает ТАСС.

Фамилию россиянки не назвали в списках на специальное приглашение в основную сетку, а также в списках на квалификацию. По словам главы Федерации тенниса Франции Бернарда Джудичелли, спортсменам не может быть выдана wild card после "допинговой истории". Он добавил, что организаторы турнира будут рады видеть ее на "Роллан Гаррос", если она попадет на турнир "по рейтингу".

"Это решение может разочаровать Марию и ее поклонников, но защита игры - это моя миссия", - отметил Джудичелли.

По словам вице-премьера России Виталия Мутко, российская теннисистка уже отбыла дисквалификацию за допинг, в связи с чем решение организаторов турнира "Ролан Гаррос" не допускать ее к участию в соревнованиях непонятно.

"Я хочу сказать Марии, что все вернется, нужно время. У организаторов есть право приглашать или не приглашать, но их решение, конечно, мне непонятно. Ведь Маша уже отбыла дисквалификацию в соответствии с нормами, она допущена к соревнованиям. А дальше начинаются двойные стандарты", - подчеркнул Мутко.

В свою очередь, министр спорта России Павел Колобков отметил, что отказ Шараповой в специальном приглашении сделает ее сильнее. "Мне искренне жаль, что оргкомитет турнира принял такое решение, ведь она - одна из сильнейших теннисисток в мире, Мария заслужила право участия в этих соревнованиях. И своими выступлениями после долгого перерыва в том числе. Я хочу сказать, что любого спортсмена сложности должны только закалять, тем более спортсмена такого уровня. Значит, будем бороться дальше", - заявил он.

Мария Шарапова вернулась на корт после дисквалификации за употребление мельдония, которая длилась 15 месяцев. В 2017 году она уже приняла участие в турнире в немецком Штутгарте, где ей удалось дойти до полуфинала. Кроме того, на соревнованиях в Мадриде теннисистка выбыла во втором круге.

Сейчас Шарапова проводит матч второго круга турнира в Риме против хорватской спортсменки Мирьяны Лучич-Барони. В первом сете россиянка уступила со счетом 4:6. Сама Лучич-Барони ранее высказывала недовольство тем, что Шараповой предоставляют wild card для участия в некоторых турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) после ее возвращения.

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