Полное блокирование российских сайтов обойдется Киеву в $1 млрд

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Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал указ о расширении санкций против российских физических и юридических лиц. Он, в частности, предусматривает блокирование доступа украинских пользователей к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". В интернет-ассоциации Украины оценили полное блокирование российских сайтов в миллиард долларов.

Социальные сети как угроза национальной безопасности. Украинские спецслужбы уже давно пугают граждан страны: рука Кремля вредит Украине через "Одноклассники" и "В контакте", эти сайты полностью подконтрольны ФСБ, а потому их надо обязательно заблокировать. Петр Порошенко к СБУ прислушался и своим указом ввел санкции против российских социальных сетей. Заодно запретил ряд крупнейших интернет-сервисов, таких как "Яндекс" и Mail.ru, и лишил украинских зрителей доступа к ряду российских СМИ. Часть наших каналов на Украине под запретом уже давно. Теперь список пополнили "ТВ Центр", "Звезда", РБК и другие телевещатели.

"Нужно понимать, что соцсети активно контролируются российскими спецслужбами для сбора информации о гражданах Украины, они используются для распространения пропагандистской антиукраинской информации и так далее. Поэтому я считаю это решение оправданным в целях национальной безопасности", - отметил депутат Рады Алексей Гончаренко.

Попавшие в черный список интернет-ресурсы входят в десятку популярнейших на Украине сайтов. Их общая аудитория - более 20 миллионов человек, половина населения страны. В пресс-службе Mail.ru Group заявили, что корректировать свои финансовые планы в корпорации не намерены, поскольку доля украинского бизнеса в структуре выручки компании незначительна. И посочувствовали украинским гражданам, ведь именно они в первую очередь пострадают от запрета.

У крупнейшего сетевого поисковика "Яндекс" на Украине было даже отдельное подразделение. Более 12 лет система разрабатывала карты украинских городов, навигацию. В компании выразили сожаление по поводу решения Киева.

"К сожалению, решение украинских властей касается не только нас. Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые выбирают наши сервисы и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов", - заявил директор по связям с общественностью компании "Яндекс" Очир Манджиков.

Согласно украинскому законодательству, блокировка любых интернет-ресурсов возможна только по решению суда. Которым указ президента Порошенко явно не является. Получается, своей подписью в запретительном документе глава государства вынуждает провайдеров нарушить закон, гарантом которого он сам, по идее, является. Впрочем, обойти запрет украинским интернет-пользователям не составит никакого труда. Для того, чтобы зайти в заблокированные соцсети еще 10 лет назад изобрели анонимайзеры и другие программы. Украинские провайдеры уже заявили, что даже технически не смогут провести полную блокировку. Да и представители самих опальных интернет-платформ говорят, что в любом случае продолжат предоставлять свои сервисы украинцам. Кроме российских соцсетей и интернет-компаний украинские власти посчитали вредными для своих граждан популярные антивирусы – такие, как "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб". И это в то самое время, когда новый вирус атакует компьютеры по всему миру.

Санкционный список пополнили российские банки, среди них 14 уже не существующих, все системы денежных переводов, авиаперевозчики, оборонные и энергетические предприятия. Всего почти 500 компаний. В их числе оказался и благотворительный фонд святителя Василия Великого.

Новый санкционный список пополнили и депутаты Государственной Думы, и журналисты, и судьи Конституционного суда. Всего в нем -1300 человек. В российском Минкомсвязи говорят, что по поводу блокировки сайтов ответных мер принимать не намерены. В Кремле затруднились назвать хоть какой-нибудь украинский информационный ресурс, который бы пользовался популярностью в России, чтобы хотя бы имело смысл подумать о его запрете.

"Очередное проявление недружественной, недальновидной политики Киева в отношении Российской Федерации. И, наверное, очередной шаг в цепи многих шагов, которые, наверное, нарушают права людей на Украине в получении информации", - заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул: на фоне украинских санкций Москва не забудет о принципе взаимности. Хотя позиция России всегда заключалась в том, что запретительные меры бьют по обеим сторонам конфликта. Но Киев упорно продолжает наступать на те же грабли: добровольно отказывается от налогов, которые платили работающие на ее территории российские компании, от рабочих мест, которые они создавали. А запрещая соцсети и телеканалы, страна, декларирующая на словах приверженность европейским ценностям, в том числе, и свободе слова, пытается загнать своих граждан в информационный вакуум, по сути, вводя цензуру и нарушая права украинцев на получение информации.

Международная федерация журналистов назвала эти санкции нарушением свободы СМИ. Но Киев во вторник понесло так, что и не остановить. Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за запрет на использование георгиевской ленточки и установили за это наказание: штраф или даже арест. В российском МИД это решение назвали антидемократическим и антиисторическим.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".