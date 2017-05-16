Спикер Белого дома Шон Спайсер лишится своего поста

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Администрация президента США Дональда Трампа недовольна работой официального представителя Белого дома Шона Спайсера, в связи с чем рассчитывает отправить его в отставку. На место спикера, как узнали СМИ, может прийти 48-летняя журналистка с телеканала Fox News Кимберли Гилфойл.

Официальный представитель Белого дома США Шон Спайсер больше не будет занимать эту должность. Как передает ТАСС, администрация американского президента Дональда Трампа предложила этот пост журналистке, экс-прокурору Сан-Франциско и Лос-Анджелеса (штат Калифорния) Кимберли Гилфойл.

Как отметила сама 48-летняя Гилфойл, работающая в настоящее время на телеканале Fox News, эта тема неоднократно поднималась "рядом должностных лиц" в администрации Трампа.

В интервью изданию The Mercury News, она подчеркнула, что предлагаемая ей работа трудна. По ее словам, на такой должности нужен "человек решительный, сосредоточенный, умеющий коммуницировать и обладающий глубокими знаниями".

Ранее американские СМИ сообщили, что Спайсер может лишиться должности спикера Белого дома. Представители прессы неоднократно указывали на то, что Спайсер допускал оговорки, неточные выражения и ошибки, что могло вызвать недовольство у членов администрации президента. При этом его вероятной преемницей называли первого заместителя Сару Хакаби-Сандерс.

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