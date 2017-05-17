Трамп рассказал Лаврову о планах террористов взорвать самолет

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По данным американских СМИ, Дональд Трамп рассказал Сергею Лаврову разведданные, которые США получили от израильского шпиона в рядах "Исламского государства". В них говорилось о планах боевиков взорвать самолет, направляющийся в США, при помощи бомбы в ноутбуке.

Секретная информация, которой президент США Дональд Трамп поделился с главой МИД России Сергеем Лавровым, касалась планов "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.) взорвать самолет, следовавший в США, об этом сообщает телеканал ABC.

Эти данные получил израильский шпион, который работает в рядах ИГ под прикрытием. По его информации, боевики намеревались взорвать самолет при помощи бомбы, спрятанной в ноутбуке. С марта в США действует запрет на провоз электронных гаджетов в нескольких американских авиакомпаниях.

По данным телеканала, жизнь израильского разведчика теперь находится под угрозой, поскольку Трамп нарушил секретность данных, которые Израиль предоставил только США.

Ранее Трамп заявил, что имел полное право поделиться с Россией секретной информацией о террористах ИГ. По версии ABC, Трамп это сделал из-за трагедии, произошедшей в октябре 2015 года, когда российский самолет А321 "Когалымавиа" разбился на Синайском полуострове в результате теракта.

16 мая газета The Washington Post написала, что Трамп выдал Лаврову, а также российскому послу в США Сергею Кисляку секретную информацию об ИГ. Журналисты издания выяснили, что эти данные якобы ставят под сомнение источник информации о террористической группировке.

Передачу Трампом секретных данных опровергли в Белом доме. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала статью WP очередным фейком.

10 мая в Вашингтоне состоялась первая встреча Лаврова и Трампа. Они говорили около 40 минут за закрытыми дверями.