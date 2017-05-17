В Осетии мать пыталась продать младенца за 300 тысяч рублей

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В Северной Осетии женщина пыталась продать своего новорожденного сына за 300 тысяч рублей. Задержаны три человека.

Шокирующая история произошла в Северной Осетии, передает "ТВ Центр". Трое жителей республики задержаны при попытке продать ребенка. Ранее оперативниками была получена информация, что одна из подозреваемых вместе со своим знакомым предложила беременной подруге выступить в качестве посредника при продаже её будущего ребенка. Полученные от сделки деньги разделить. Жизнь мальчика, появившегося на свет 9 мая, была оценена в 330 тысяч рублей, сто тысяч из которых были первоначальным взносом.

"Через несколько дней после рождения ребенка злоумышленниками была назначена встреча, в ходе которой должна была состояться передача младенца потенциальным покупателям, в роли которых выступили сотрудники полиции", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции при передаче денежных средств в размере 100 тысяч рублей все члены преступной группы были задержаны. В отношении подозреваемых заведено уголовное дело, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Новорожденный мальчик сейчас находится в детской республиканской больнице Владикавказа. Его жизни ничто не угрожает.