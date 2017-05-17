Торнадо разметал стоянку жилых трейлеров в США

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На американский штат Висконсин обрушился мощный торнадо. Вихрь разметал стоянку жилых трейлеров, превратив их в груду искореженного металла. Погиб один человек, еще 25 получили травмы.

В американском штате Висконсин один человек погиб и 25 пострадали из-за торнадо, передает "ТВ Центр". Мощный вихрь обрушился на стоянку жилых трейлеров. Уже через несколько минут автоприцепы превратились в груду искореженного металла. Серьёзно пострадала от торнадо и расположенная неподалеку птицеферма. Сильный ветер повалил десятки деревьев, повредил здания. В настоящий момент аварийные бригады ликвидируют последствия разгула стихии. Ведется поисково-спасательная операция. Помимо Висконсина, торнадо накануне были отмечены еще в четырех штатах США.