Во Франции открывается 70-й Каннский кинофестиваль

Теги: Культура фестиваль кино

Во Франции в среду открывается юбилейный, 70-й Каннский кинофестиваль. Россию на нем представят два режиссера — Андрей Звягинцев и Кантемир Балагов.

В Каннах открывается юбилейный кинофестиваль, передает "ТВ Центр". Один из самых престижных международных конкурсов пройдет на Лазурном берегу в 70-й раз. В этом году жюри фестиваля возглавил знаменитый испанский режиссер Педро Альмодовар, а вести его будет актриса Моника Беллуччи.

За "Золотую пальмовую ветвь" поборются 18 кинолент. Россию представят сразу две картины - "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и "Теснота" Кантемира Балагова.

В целом, по мнению кинокритиков, конкурсная программа получилась сложной и эстетически выдержанной. При этом большинство представленных режиссеров ранее уже посещали Канны со своими картинами. Победителей фестиваля объявят 23 мая.