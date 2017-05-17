Совбез ООН обсудит массовые протесты в Венесуэле

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Совет безопасности ООН в среду проведет заседание, чтобы рассмотрит ситуацию, сложившуюся в Венесуэле. В стране не прекращаются массовые антиправительственные демонстрации.

Совет Безопасности ООН планирует рассмотреть ситуацию в Венесуэле, где массовые антиправительственные выступления сопровождаются беспорядками. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Число задержанных в ходе таких акций протеста превысило две тысячи человек. Более семисот из них до сих пор остаются под стражей, а 150 уже получили тюремные сроки. Демонстрации не прекращаются уже больше месяца. Для их разгона полиция применяет слезоточивый газ и водометы. За время беспорядков погибли 46 участников акций, более тысячи пострадали.

Волна протестов началась после решения Верховного суда, который наделил президента Николаса Мадуро полномочиями действовать в обход парламента. И хотя потом оно было отменено, кризис в стране продолжает нарастать. Накануне глава Венесуэлы в седьмой раз продлил режим чрезвычайного положения в экономике страны.