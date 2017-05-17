Плотницкий назвал условие возвращения ЛНР в состав Украины

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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что регион может вернуться в состав Украины только если власть в Киеве будет пророссийской. С тем режимом, который установился в стране сейчас, по словам Плотницкого, ни о каком возвращении не может идти речи.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий назвал условие возвращения в состав Украины. Об этом он сказал в интервью газете "Известия".

Плотницкий отметил, что не вся Украина поддерживает неонацистский режим в стране. По его словам, среди украинцев есть люди, которые поддерживают ЛНР.

"Рано или поздно мы их простим, но после покаяния", - сказал Плотницкий.

Глава ЛНР, в то же время, подчеркнул, что при существующем режиме на Украине ни о каком возвращении региона в состав республики не может идти речи.

"Наши жители на референдуме сказали: "Мы - русский мир". И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы — братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно", - подчеркнул Плотницкий.

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