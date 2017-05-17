В Капотне уровень сероводорода в воздухе превысил норму в 51 раз
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Автоматическая станция в столичном районе Капотня зафиксировала в ночь на среду резкий рост содержания сероводорода в атмосфере. По данным наблюдений, в 01:00 предельно допустимая концентрация вещества была превышена в 51,4 раза.
Выброс сероводорода зафиксирован в столичном районе Капотня, допустимая норма была превышена в 51 раз.
По данным автоматической станции "Мосэкомониторинг", в 01:00 предельно допустимая концентрация сероводорода была превышена в 51,4 раза, в 02:00 - в 38,9 раза. К утру среды уровень сероводорода опустился до 2,9 ПДК.
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