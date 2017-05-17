В заброшенном доме в Зеленограде нашли тело мужчины

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В заброшенном доме в деревне Назарьево в Зеленограде нашли тело мужчины. По данным правоохранительных органов, преступление было совершено около четырех дней назад. По данному факту проводится проверка.

В заброшенном доме в Зеленограде обнаружили тело неизвестного мужчины. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тело было найдено в доме 86 по улице Овражная в зеленоградской деревне Назарьево.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции на втором этаже частного заброшенного дома по указанному адресу с гнилостными изменениями был обнаружен труп неизвестного мужчины на вид около 45 лет. Давность наступления смерти около четырех суток назад", - рассказал источник.

Тело доставлено в морг для установления точной причины смерти. По факту произошедшего проводится проверка. В пресс-службе московского управления МВД подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив подробностей.

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