Обновленный телефон Nokia 3310 начали продавать в России
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В России начались продажи новой версии мобильного телефона Nokia 3310. Телефон оснащен 2,4-дюймовым QVGA-дисплеем, камерой с разрешением в два мегапикселя и слотом для MicroSD. Новинка стоит 3 990 рублей и доступна в четырех цветах: красный, желтый, синий и серый.
В России стартовали продажи ремейка "неубиваемой" Nokia 3310. Как передает ТАСС, стоимость телефона составляет 3990 рублей.
Новинка оснащена 2-мегапиксельной камерой, MicroSD-слотом и MP3-плеером. Аппарат может работать почти сутки в режиме разговора и месяц в режиме ожидания, как это было и с предыдущей версией Nokia 3310. Телефон доступен в четырех цветах: глянцевых красном и желтом, а также матовых сером и синем.
Официально о планах запустить новую версию знаменитой модели стало известно на Всемирном мобильном конгрессе в феврале этого года в Барселоне.
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