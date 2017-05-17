Россияне стали чаще жаловаться на коллекторов

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В России за четыре месяца количество жалоб на угрозы коллекторов выросло в 10 раз. Проблема грубых коллекторов особенно остро стоит в регионах.

С начала года почти в десять раз увеличилось количество жалоб россиян на деятельность коллекторов в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), сообщает газета "Известия".

Сейчас в ФССП из 3126 обращений рассмотрено 1195, из них обоснованными признаны 40. В основном россияне жалуются на превышение количества телефонных звонков и SMS, на отсутствие коллекторского агентства в госреестре, на отказ предоставить данные о кредиторе.

В Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) отметили, что в Москве в плане деятельности коллекторов уже наведен порядок.

"Но чем дальше от столицы — тем жестче работают коллекторы", - сообщили эксперты.

По данным НАПКА, самые жесткие "вышибалы долгов" работают в Астраханской, Саратовской, Ленинградской, Пензенской, Орловской, Самарской и Новгородской областях. А также в Ставропольском крае и Республике Карелия.

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