За сутки в Москве выпала треть месячной нормы осадков

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За последние сутки в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков. С начала месяца в столице выпало 133 процента месячной нормы осадков. В среду в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем, воздух прогреется до 13 градусов.

Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за последние сутки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Главная метеостанция столицы - ВДНХ - зафиксировала за последние 24 часа 15 миллиметров осадков, что составляет почти треть месячной нормы, которая для мая равна 51 миллиметру",- сообщил представитель метеослужбы.

Всего с начала мая в столице выпало 68 миллиметров осадков, что составляет 133 процента месячной нормы.

В среду воздух в столичном регионе прогреется сильнее, чем накануне. Температура поднимется до 13 градусов, вероятность дождя - минимальная.

"Максимальная температура в столице от плюс 8 до плюс 10 градусов, в Подмосковье - 8-13 градусов тепла", - сообщил агентству городских новостей "Москва" портал "Метеоновости".

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