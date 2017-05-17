Южная Корея вернет США систему ПРО THAAD

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Южная Корея может вернуть США уже доставленные в страну элементы ПРО THAAD, если выяснится, что в ходе их размещения были допущены процедурные нарушения.

Южная Корея может вернуть США уже доставленные в страну элементы ПРО, если выяснится, что в ходе их размещения были допущены нарушения норм местного законодательства. Об этом заявил лидер парламентской фракции правящей Демократической партии У Вон Сик, передает "ТВ Центр".

Депутат также отметил, что изначально вопрос о развертывании комплекса THAAD должен был решать парламент. Но это сделано не было. Предыдущая консервативная администрация Южной Кореи не смогла убедить население в необходимости такого шага и действовала в обход правовых норм.

Спор вокруг американских элементов ПРО обострился после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Сеул должен заплатить миллиард долларов за их размещение в стране. Предлогом для установки THAAD в Южной Корее стала военная угроза со стороны Пхеньяна. Изначально против присутствия американских ПРО на Корейском полуострове выступают Россия и Китай.