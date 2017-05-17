В освобожденном Алеппо восстанавливают электроснабжение

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В сирийском Алеппо, недавно освобожденном от боевиков, идет восстановление энергоснабжения. Пока мощностей не хватает, и свет в городе отключают несколько раз в сутки. Ситуацию может исправить запуск теплоэлектростанции, некогда самой мощной на Ближнем Востоке. Отступая, террористы вывели из строя все пять генераторов. Сейчас власти Сирии ищут возможности для закупки оборудования.

Копоть на стеклах, тяжелый запах сгоревшей солярки в комнате — и так уже несколько лет почти в каждом доме в Алеппо. Электричество от генераторов, сегодня дешевле, чем то, что поставляют государственные энергосети, сообщает "ТВ Центр".

"Я купила минимальный абонемент на поставку электричества. И все равно плачу очень большие деньги. В переводе на российские рубли примерно 2 тысячи. Для меня, пенсионерки, это практически неподъёмная сумма", - жалуется пенсионерка Сантухт Кешкерьян.

Бензиновые и дизельные генераторы – единственный источник постоянного электроснабжения. Кто-то купил персонально для себя, где-то люди брали вскладчину. Город от выхлопных газов просто задыхается. Но замены им пока нет.

Такой крупной и мощной электростанции не было ни у одной страны на арабском востоке. Обеспечивала и Алеппо и другие мегаполисы. До тех пор, пока ее не захватили террористы. Удерживали 4 месяца. Само собой, за это время за ней не было никакого технического контроля и обслуживания. Отступая, боевики взорвали почти все оборудование. То, что еще можно отремонтировать, специалисты разобрали, чтоб оценить состояние.

Ущерб энергетике колоссальный. Боевики все, что могли, утащили с собой. Срезали провода, выкапывали силовые кабели, цветной металл и на войне имеет цену. Что не смогли забрать, например трансформаторы и опоры, уничтожили. Поэтому реанимировать приходится не только производственные мощности, но и всю инфраструктуру.

До войны, потребление и производство электроэнергии в Сирии, было примерно одинаковым. 29 и 25 миллиардов киловатт, соответственно. Большую часть – 82% вырабатывали теплоэлектростанции. Благо, природные ресурсы позволяли. Но сегодня, когда в отрасли разруха, а свет в дома подают на два или максимум четыре часа, многие предприятия переходят на альтернативные источники питания. Но их доля в общей энергосистеме мала. Меньше 1%. Да и позволить себе такую дорогую покупку могут только организации или состоятельные горожане. В Алеппо солнечные батареи муниципалитет использует, в основном, в коммунальном хозяйстве.

Впрочем, ситуация с дефицитом электричества может измениться уже через месяц-другой. Сегодня власти страны ведут переговоры с предприятиями Ирана о закупке газовых турбин. Если сделка состоится и новое оборудование установят на теплостанции, то электричество будет поступать в дома Алеппо уже без перебоев.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.