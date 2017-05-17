Частный самолет разбился в Бермудском треугольнике

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В районе Бермудского треугольника разбился частный самолет MU-2B, на борту которого находились четыре пассажира, двое их которых – дети. Спасатели обнаружили обломки лайнера вблизи Багамских островов.

Частный самолет MU-2B разбился в районе Багамских островов, на его борту находились четыре человека, включая двух детей, сообщает телеканал Fox News.

15 мая лайнер вылетел из Пуэрто-Рико во Флориду, после чего перестал выходить на связь. В самолете находились пилот и женщина с двумя сыновьями в возрасте четырех и десяти лет.

На данный момент проходят поисково-спасательные работы. Береговая охрана обнаружила обломки самолета и продолжает искать выживших, поскольку тела пассажиров пока не обнаружены.