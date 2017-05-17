Путин пообещал исламскому миру поддержку в борьбе с терроризмом

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Исламский мир может рассчитывать на поддержку и содействие со стороны России в противостоянии против терроризма, заявил Владимир Путин. По его словам, совместными усилиями можно сделать многое для укрепления международной безопасности и построения справедливого демократического миропорядка.

Президент России Владимир Путин пообещал исламскому миру поддержку в борьбе против терроризма и урегулировании региональных кризисов. Об этом говорится в телеграмме участникам мероприятий Группы стратегического видения "Россия - исламский мир", опубликованной на сайте Кремля.

"Хотел бы подчеркнуть, что исламский мир может в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны России. Готовы наращивать сотрудничество с нашими партнерами в противостоянии силам террора, а также в поиске путей мирного урегулирования региональных кризисов", - отметил Путин.

Он также выразил уверенность в том, что совместными усилиями можно сделать многое для укрепления международной безопасности и построения справедливого демократического миропорядка.

По словам Путина, в настоящее время множество мусульманских стран сталкивается с различными серьезными вызовами в виде терроризма, экстремизма, а также экономических и социальных проблем. В частности, в Сирии уже несколько лет продолжается вооруженный конфликт, поправший все нормы человеческой морали.