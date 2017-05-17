После сюжета "ТВ Центра" СКР возбудил дело об отказе ветеранам в жилье

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Подмосковные следователи возбудили дело после показанного телеканалом "ТВ Центр" сюжета о ветеранах Великой Отечественной войны, которым отказали в переселении из ветхого жилья в Солнечногорском районе.

В Московской области возбудили уголовное дело, после репортажа телеканала "ТВ Центр" об отказе переселить участника Великой Отечественной войны Владимира Ручкина и его жены, ветерана тыла и инвалида, из ветхого жилья. Об этом сообщили TVC.ru в управлении Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, Ручкин неоднократно обращался в администрацию сельского поселения Луневское Солнечногорского района с просьбой признать дом аварийным и поставить его в очередь на новое жилье. Однако власти не приняли никакого решения. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность".

Ранее сообщалось, что ветеран Великой Отечественной войны и его жена-инвалид, ветеран тыла, много лет проживают в ветхом доме, где осыпаются ветхие стены, разрушен фундамент, нет горячей воды. Местная власть отказалась признать дом аварийным и предложила пожилой паре сделать ремонт.