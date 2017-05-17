Московский НПЗ возобновил прием нефти из системы "Транснефти"
Теги: нефть завод Происшествие москва
Московский нефтеперерабатывающий завод начал принимать нефть из системы "Транснефти". При этом выпуск продукции с 14 по 16 мая осуществлялся по плану. Ранее сообщалось, что МНПЗ в воскресенье прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации.
На Московском нефтеперерабатывающем заводе возобновили прием нефти из системы "Транснефти". При этом выпуск продукции с 14 по 16 мая осуществлялся по плану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МНПЗ.
"Московский НПЗ принимает нефть из системы "Транснефти" в соответствии с производственным планом. 14-16 мая выпуск продукции продолжался по графику", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Московский нефтеперерабатывающий завод в воскресенье прекратил прием нефти и сдачу продукции из-за нештатной ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь компании "Транснефть" Игорь Демин. По его словам, перебои в работе наблюдались у Пермского нефтеперерабатывающего завода "Лукойла" и у завода "Танеко" в Нижнекамске.
Московский НПЗ обеспечивает около 40% рынка топлива в регионе. Завод расположен в районе Капотня на юго-востоке Москвы.
Читайте также:
Московский НПЗ перестал принимать нефть из-за нештатной ситуации