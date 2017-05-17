Костин: единственная польза от санкций для Киева - экономия электричества

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Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин не увидел логики во введенных Киевом новых санкциях в отношении российских компаний. По его словам, это не более чем громкий медийный шаг. Единственная экономическая выгода от блокировки российских соцсетей на Украине - экономия электроэнергии.

Блокировка российских соцсетей и СМИ на Украине - это попытка сделать громкий шаг, который вызовет резонанс в медиапространстве. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" заявил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По его словам, власти в Киеве рубят сук, на котором сидят, так как отрезают от себя собственный электорат. Единственная экономическая польза от новых украинских санкций, по словам Костина - экономия электроэнергии, в связи с тем, что украинцы перестанут выходить в интернет.

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