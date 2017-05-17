10:27, 17 мая 2017

Москвичка обнаружила в квартире труп сестры-близнеца

Теги:  Происшествие  москва  смерть

Пожилая москвичка, придя в квартиру в центре столицы к своей сестре-близнецу, обнаружила ее мумифицированный труп. На ее теле не было никаких признаков насильственной смерти.

В полицию обратилась 56-летняя женщина, которая обнаружила мертвой свою сестру-близнеца в столичной квартире, сообщает агентство "Москва".

По данным сотрудников правоохранительных органов, мумифицированное тело погибшей лежало на кровати в квартире на Новом Арбате без внешних признаков насильственной смерти.

Тело погибшей направили в морг для выяснения обстоятельств смерти.

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