Москвичка обнаружила в квартире труп сестры-близнеца
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Пожилая москвичка, придя в квартиру в центре столицы к своей сестре-близнецу, обнаружила ее мумифицированный труп. На ее теле не было никаких признаков насильственной смерти.
В полицию обратилась 56-летняя женщина, которая обнаружила мертвой свою сестру-близнеца в столичной квартире, сообщает агентство "Москва".
По данным сотрудников правоохранительных органов, мумифицированное тело погибшей лежало на кровати в квартире на Новом Арбате без внешних признаков насильственной смерти.
Тело погибшей направили в морг для выяснения обстоятельств смерти.
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