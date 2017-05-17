В Москве умер советский космонавт Виктор Горбатко

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Космонавт Виктор Горбатко умер в Москве в возрасте 82 лет. По данным источника в ракетно-космической отрасли, он плохо себя чувствовал и последние две недели находился в военном госпитале им. П.В. Мандрыка. О дате прощания и месте, где его похоронят, пока неизвестно.

Виктор Горбатко скончался на 83-м году жизни. Как сообщил агентству ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, советский космонавт умер в реанимации Центрального военного клинического госпиталя №2 им. П.В. Мандрыка, где находился последние две недели. О дате прощания и месте, где его похоронят, пока неизвестно.

В феврале 2015 года Горбатко был доставлен в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с острым желудочно-кишечным кровотечением.

Горбатко совершил свой первый космический полет в октябре 1969 года, спустя год - второй. В июле 1980 года он совместно с гражданином Вьетнама Фам Туаном отправился в космос в третий раз.

Советский космонавт - обладатель множества наград. В частности, он дважды Герой Советского Союза и Герой Труда Вьетнама. В городе Фанранг центральной вьетнамской провинции Ниньтхуан открыт памятник в его честь.

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