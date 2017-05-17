По факту стрельбы в кафе на севере Москвы возбудили уголовное дело

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По факту стрельбы в кафе на севере Москвы возбудили дело о покушении на убийство. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемого.

По факту стрельбы в одном из кафе в Москве возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в одном из кафе на улице Зои и Александра Космодемьянских около 21:50 15 мая. Неизвестный произвел выстрел из неустановленного оружия в одного из посетителей. Пострадавшего госпитализировали.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к нему", - отметили в СКР.

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