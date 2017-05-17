Реклама микрокредита с молитвой "Отче наш" вызвала претензии ФАС

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ФАС возбудила дело за рекламу микрокредита с молитвой "Отче наш". Использование в рекламе христианских символов нарушает законодательство о рекламе, поскольку может оскорбить чувства верующих, напомнили в службе. При этом гендиректор "Удобных денег" Василий Орлов считает, что в рекламе нет ничего оскорбительного.

Челябинское управление ФАС возбудило дело в отношении микрофинансовой организации "Удобные деньги" за распространение рекламы с использованием молитвы "Отче наш". Рассмотрение дела назначено на 13 июня, пишет "Коммерсант".

На фирменном карманном календаре компании наряду со слоганами "Удобные деньги. Нужны наличные?" присутствовал текст молитвы "Отче наш", а также образ Иисуса Христа.

"Использование в рекламном сообщении указанных религиозных христианских символов содержит признаки нарушения законодательства о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих", - подчеркнули в пресс-службе ФАС.

В сообщении антимонопольного органа говорится, что такую позицию "разделяют 17 из 19 участников экспертного совета при челябинском УФАС России, а также 270 участников опроса на сайте службы из 660 проголосовавших".

Однако в МФО уверены, что ничего оскорбительного в их рекламе нет. "Среди наших клиентов много православных. Это для них мы выпустили календарик с молитвой, который они могли сами взять в офисах нашей МФО, раздача их в качестве рекламных материалов не проводилась", - пояснил гендиректор МФО "Удобные деньги" Василий Орлов.

Согласно "Закону о рекламе", в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, в том числе в отношении религиозных символов. С 2013 года в России действуют законодательные поправки, которые предусматривают уголовное наказание за оскорбление чувств верующих.

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