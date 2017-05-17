Убитый сотрудник Демпартии США был информатором WikiLeaks

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Сотрудник Демократической партии США, застреленный летом прошлого года на пороге собственного дома, был информатором WikiLeaks. По данным американских СМИ, именно он передал сайту переписку нацкомитета партии, что в итоге лишило Хиллари Клинтон шансов на президентское кресло.

Убитый прошлым летом сотрудник комитета Демократической партии США был информатором WikiLeaks. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает американский телеканал Fox News, передает "ТВ Центр".

27-летний Сет Рич был застрелен в Вашингтоне в июле прошлого года за несколько дней до того, как WikiLeaks опубликовала внутреннюю переписку нацкомитета демократов. Сообщается, что именно Рич передал материалы, которые негативно отразились на популярности Хиллари Клинтон в борьбе за пост президента США.

Ссылаясь на результаты частного расследования, телеканал отмечает, что убитый переписывался с одним из директоров WikiLeaks. Детектив также отмечает, что Рич, застреленный у порога собственного дома, не был ограблен, что противоречит официальной версии следователей. Подозреваемых в убийстве до сих пор нет.