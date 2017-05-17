Во Владивостоке фельдъегери угрожали оружием автомобилисту. Видео

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Вооружённые разборки в центре Владивостока — сотрудникам "Спецсвязи" показались провокационными манёвры водителя иномарки. В ответ экипаж решил освежить знания ПДД автомобилиста с помощью угроз и пистолетов.

Инцидент произошел на центральной автомагистрали Владивостока — в разгар рабочего дня молодой автолюбитель и предположительно сотрудники "Спецсвязи" не поделили дорогу. Конфликт перерос в угрозу оружием, передает "ТВ Центр".

"Короче он меня подрезал, чуть аварии не было, сейчас держу под прицелом. Если дернется, то я его застрелю", - говорит участник конфликта.

Сейчас автор видео Размик Тигранян вспоминает подробности происшествия. Молодой человек ехал с учебы на работу и тут, как он говорит, его машину подрезал автомобиль "Спецсвязи". Такое поведение парню не понравилось, он решил проучить людей в форме. Не отрицает, что начал в ответ мешать их движению.

"Я остановился. Они выскочили, раз, у меня окно было опущено, и все, стволы достали и стоят", - рассказывает Рамзик.

На этом конфликт не закончился. Выяснять, кто прав на дороге, стали уже выйдя из машины. Молодого человека и вовсе грозились пристрелить на счет "три".

В автомобилях "Спецсвязи" перевозят секретные и особо ценные грузы. Это могут быть культурные ценности, драгоценные металлы, продукция военно-промышленного назначения. Что везли эти сотрудники, и почему они решили применить служебное оружие, сейчас предстоит выяснить следствию. На просьбу прокомментировать ситуацию в местном отделении "Спецсвязи" ничего не ответили, бросили трубку.

На место происшествия участники конфликта не вызывали сотрудников полиции — разъехались самостоятельно. Но видео облетело все социальные сети. Материалом заинтересовалась прокуратура.

Размик Тигранян планирует разобраться в ситуации до конца. Говорит, готов ответить перед законом и за свои нарушения. Но будет требовать, чтобы и вторая сторона конфликта была наказана.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.