Права москвичей при реновации защитит городской закон

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Мосгордума поддержала законопроект о дополнительных гарантиях жителей пятиэтажек, которые войдут в программу реновации. Список состоит из 12 пунктов, их предложил Сергей Собянин.

Депутаты Московской городской думы поддержали законопроект о дополнительных гарантиях жителям пятиэтажек, которые войдут в программу реновации. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Список из 12 пунктов предложил мэр столицы Сергей Собянин. Главное - это исключительно добровольное участие людей. Для вступления в программу необходимо согласие большинства владельцев квартир. Отказаться также можно в любое время - для этого достаточно провести собрание собственников. Переселять будут только в своем районе. Новые квартиры должны быть с отделкой уровня комфорт-класса. Если не устраивает предложенное жилье, можно получить компенсацию.

Очередники смогут улучшить свои жилищные условия. И власти окажут необходимую помощь при переезде.

"Представленный мэром Москвы законопроект, это именно дополнительные гарантии к тем гарантиям, которые уже сейчас действуют в городе. И это ответ на те вопросы, которые в течении двух месяцев постоянно звучали на встречах с избирателями, на приемах в Мосгордуме", - заявил председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

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