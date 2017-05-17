Поисковая операция в разрушенном доме в Волгограде завершена

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Спасатели завершили поисковую операцию на месте частичного обрушения жилого дома в Волгограде. Как сообщили в региональном МЧС, погибших под завалами не осталось. В настоящий момент известна судьба жителей всех квартир дома.

Завершена поисковая операция в частично разрушенном из-за взрыва жилом доме в Волгограде. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на начальника Южного регионального центра МЧС Игоря Одера.

"В настоящий момент поисковая операция завершена. Под завалами погибших больше нет. Судьба каждого человека из каждой квартиры на настоящий момент известна", - сказал он.

Накануне в жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел взрыв. Его причиной стало повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу. Выполнявшая работы компания не имела на них разрешения. В результате инцидента погибли четыре человека и еще 11 пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержаны три человека: владелец торгового павильона, его отец, и человек, проводивший незаконные работы. Фигуранты признали свою вину.

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