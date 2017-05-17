В Киеве убили человека за курение в неположенном месте
Теги: убийство Украина курение
В Киеве мужчина убил человека за курение в общественном месте. Спустя две недели он добровольно явился с повинной в прокуратуру. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
В Оболонском районе Киева из-за курения в общественном месте убили мужчину, об этом сообщает "Интерфакс".
Согласно информации прокуратуры города, 29 апреля между двумя мужчинами возле ресторана McDonald's завязался конфликт из-за курения в общественном месте. В результате противник курения ударил курильщика кулаком по голове, после чего пострадавший тут же скончался. По данным украинской полиции, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.
После инцидента злоумышленник скрылся, но спустя две недели явился с повинной в прокуратуру. 16 мая его задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Читайте также:
Число курильщиков в России сократилось на 10 млн человек
В России сократилось число курильщиц