В московском метро установят столы для настольного футбола

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К предстоящему Кубку конфедераций в столичном метро установят два стола для настольного футбола. Один из них будет в переходе со станции "Площадь Революции" на "Театральную", второй - с "Пушкинской" на "Чеховскую". Пассажиры смогут бесплатно поиграть в настольный футбол после 10 июня.

В московском метро к предстоящему Кубку конфедераций установят два стола для настольного футбола. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Один из них будет в переходе со станции "Площадь Революции" на "Театральную", второй - с "Пушкинской" на "Чеховскую". Оборудование поставят 10 июня. Поиграть в настольный футбол пассажиры смогут бесплатно", - сказал первый заместитель руководителя Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Кроме того, рядом со столами для футбола поставят стенды для фотографий, а на полу будет наклейка в виде футбольного газона. Площадки для игры были выбраны так, чтобы не мешать проходу пассажиров.

Кубок конфедераций по футболу пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В Москве игры турнира примет стадион "Спартак", на котором состоятся четыре встречи: Чили - Камерун, Россия - Португалия, Австралия – Камерун, а также матч за третье место.