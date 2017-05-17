Переговоры Трампа и Эрдогана продлились всего 20 минут

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Первая встреча Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана продлилась всего 20 минут. Как отмечают американские СМИ, президенты США и Турции вновь обошли ряд острых вопросов, а сами переговоры носили чисто символический характер.

Новая эра американо-турецких отношений и единый фронт борьбы с терроризмом - таковы результаты первой личной встречи президентов Дональда Трампа и Реджепа Эрджогана. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Один из главных вопросов - борьба с терроризмом. Дональд Трамп заверил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Анкаре в борьбе с запрещенными группировками. Обсудили развитие экономических и торговых связей двух стран.

Несмотря на то, что диалог прошёл в позитивном ключе, очевидно, что противоречия между Анкарой и Вашингтоном остаются, отмечает Financial Times. Издание подчеркивает, что президенты вновь обошли ряд вопросов и по мнению ряда экспертов, встреча носила чисто символический характер.

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