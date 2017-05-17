Госдума приняла закон о надзоре за освободившимися осужденными за терроризм

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Государственная Дума в третьем чтении приняла закон об установлении надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы и имеющими непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления экстремистского и террористического характера.

Депутаты Государственной Думы в третьем, окончательном чтении приняли закон об установлении административного надзора за лицами, судимыми за тяжкие и особо тяжкие преступления экстремистского и террористического характера, а также за нападения на полицейских, судей, государственных и общественных деятелей. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва".

Согласно документу, указанные лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость, подлежат обязательному административному надзору. Данные меры, согласно пояснительной записке к законопроекту, направлены на противодействие терроризму и профилактику экстремистской деятельности, преступлений против конституционного строя и безопасности государства.

Под административный надзор попадут лица, имеющие неснятую судимость за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, вовлечение несовершеннолетних в преступную группу по мотивам политической, идеологической, расовой или религиозной вражды. Также надзор устанавливается за рецидивистами, совершившими аналогичное преступление в период административного надзора.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, административный контроль устанавливается также за неоднократные в течение года административные нарушения. В частности, за вождение в нетрезвом виде и отказ от прохождения медосвидетельствования.

На полицию возлагается обязанность разыскивать лиц, не прибывших к месту осуществления надзора или покинувших его самовольно. Лицам с непогашенной судимостью за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних запрещается выезжать за пределы установленных судом территорий.