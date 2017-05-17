В России не стали запрещать ноутбуки в самолетах после предупреждения Трампа

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В России не стали корректировать правила безопасности авиаперевозок после сообщения Дональда Трампа о планах боевиков "Исламского государства" устроить теракт на борту американского самолета при помощи бомбы в ноутбуке.

Российские авиакомпании не стали менять правила безопасности перевозок после появившейся информации американских спецслужб о намерении боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.) совершить теракт на борту самолета, направляющегося в США, об этом сообщает "Интерфакс".

По словам сотрудников службы авиационной безопасности, запрет на перевозку электронных гаджетов не вводился, а уровень безопасности в аэропортах и так повышен до максимального уровня.

Ранее американский телеканал ABC сообщил, что Дональд Трамп рассказал Сергею Лаврову разведданные, которые США получили от израильского шпиона в рядах "Исламского государства". В них говорилось о планах боевиков взорвать самолет, направляющийся в США, при помощи бомбы в ноутбуке. С марта в США действует запрет на провоз электронных гаджетов в нескольких американских авиакомпаниях.