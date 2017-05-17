Замглавы администрации Жуковского задержан за получение взятки
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Замглавы администрации подмосковного Жуковского Павел Соболев задержан за получение взятки в 520 тысяч рублей. По данным регионального СКР, в настоящее время проводится допрос подозреваемого. Решается вопрос об аресте Соболева.
Замглавы администрации подмосковного Жуковского Павел Соболев задержан за получение взятки в размере 520 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Московской области.
По версии следствия, Соболев в период с 10 апреля по 15 мая под угрозой создания препятствий деятельности коммерческой организации получил от ее представителя 520 тысяч рублей за общее покровительство.
В настоящее время следователи проводят допрос подозреваемого. Решается вопрос о его аресте.
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