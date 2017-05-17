МЧС и Росгидромет не выявили загрязнения воздуха в Капотне

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Исследования МЧС и Росгидромета не выявили превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в Капотне. Предварительно, датчик автоматической станции "Мосэкомониторинга" оказался неисправным. Данные природоохранного учреждения свидетельствуют, что в 01:00 норма была превышена в 51,4 раза.

Причиной сообщений о превышении предельно допустимой концентрации сероводорода в районе Капотня на юго-западе Москвы стала неисправность датчика автоматической станции "Мосэкомониторинга". Об этом заявили в МЧС.

"Сегодня ночью датчик автоматической станции Мосэкомониторинга зафиксировал превышение уровня ПДК сероводорода в 51 раз. Однако направленные на место мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета никакого превышения не зафиксировали", - уточнили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве. Ведомство направило информацию о неисправности датчика в "Мосэкомониторинг".

В пресс-службе Московского НПЗ, расположенного в районе Капотня, ранее заявили, что их данные свидетельствуют об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода в ночь на 17 мая.

Автоматическая станция в столичном районе Капотня зафиксировала в ночь на среду резкий рост содержания сероводорода в атмосфере. По данным наблюдений, в 01:00 предельно допустимая концентрация вещества была превышена в 51,4 раза.

Сероводород - это бесцветный газ с неприятным запахом. Он вреден для здоровья. В небольших концентрациях в воздухе способен вызвать головокружение, головную боль, тошноту. В больших концентрациях - ядовит.

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