Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета под Пензой

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В Пензенской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате происшествия погиб пилот воздушного судна. В настоящее время проводится проверка о безопасности полетов, а также о законности использования воздушного пространства.

Пилот легкомоторного самолета погиб в результате крушения воздушного судна в Земетчинском районе Пензенской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на старшего помощника Приволжского транспортного прокурора Майю Иванову.

"Информация о падении самолета поступила в 10:35 по московскому времени. Самолет проводил сельхозработы по опылению полей", - сказала Иванова. Она отметила, что в настоящее время проводится проверка о безопасности полетов, а также о законности использования воздушного пространства.

Инцидент произошел в среду утром недалеко от дороги Башмаково-Земетчино в районе села Матчерка. По предварительной информации, самолет зацепил высоковольтные провода, в результате чего и потерпел крушение.