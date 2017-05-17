Киев отказался от идеи вернуть силой ДНР и ЛНР

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Минобороны Украины не собирается возвращать Донецк и Луганск силой под свой контроль. В Киеве убеждены, что самопровозглашенные республики рано или поздно сами вернутся в состав Украины.

Украина не намерена силой возвращать в свой состав Донбасс, об этом сообщил глава Минобороны страны Степан Полторак в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle.

"Мы не рассматриваем вопрос решения проблемы захвата территорий Луганска и Донецка силовым путем", - сказал министр.

По словам Полторака, Донецк и Луганск рано или поздно сами вернутся в состав Украины. Он отметил, что единственный способ мирного разрешения конфликта на Донбассе – реализация минских соглашений.

Министр также анонсировал несколько решений для возвращения ДНР, ЛНР и Крыма в состав Украины, но не конкретизировал информацию.

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