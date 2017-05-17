Центральный участок "оранжевой" ветки метро закроют на ремонт
Четыре станции Калужско-Рижской линии московского метро закроют в воскресенье. Закрытие станций "Сухаревская", "Тургеневская", "Китай-город" и "Третьяковская" связано с ремонтными работами.
Центральный участок Калужско-Рижской линии метро закроют на сутки на ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.
В воскресенье движение будет осуществляться только на участках "Новоясеневская"-"Октябрьская" и "Проспект Мира"-"Медведково". Через станцию "Китай-город" перевозка пассажиров будет осуществляться только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию "Третьяковская" - по Калининской линии.
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