Центральный участок "оранжевой" ветки метро закроют на ремонт

Теги: Транспорт метро москва

Четыре станции Калужско-Рижской линии московского метро закроют в воскресенье. Закрытие станций "Сухаревская", "Тургеневская", "Китай-город" и "Третьяковская" связано с ремонтными работами.

Центральный участок Калужско-Рижской линии метро закроют на сутки на ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

В ближайшее воскресенье, 21 мая, в течение всего дня будет закрыт центральный участок Калужско-Рижской линии pic.twitter.com/jcaefWGBQc — Московское метро (@MetroOperativno) May 17, 2017

В воскресенье движение будет осуществляться только на участках "Новоясеневская"-"Октябрьская" и "Проспект Мира"-"Медведково". Через станцию "Китай-город" перевозка пассажиров будет осуществляться только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию "Третьяковская" - по Калининской линии.

Читайте также:

В московском метро установят столы для настольного футбола

На станции "Сокольники" прошла реконструкция запуска метро

У московского метро будет новый начальник

В Москве откроют 64 станции метро к 2020 году

Выставка ретро-вагонов на станции метро "Партизанская". Фотогалерея