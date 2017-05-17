В Тюменской области похитили 1 млн рублей пожертвований на лечение детей

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Сотрудники МВД совместно с Минздравом выявили хищение более одного миллиона рублей из пожертвований на лечение тяжелобольных детей в Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Полицейские выявили хищение более чем одного миллиона рублей пожертвований на оборудование для лечения тяжелобольных детей.

В МВД и Минздраве установили, что заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы направлял в благотворительный фонд недостоверные данные о потребности в дорогостоящем оборудовании. Имя злоумышленника и название организации в пресс-релизе полиции не приводятся.

В период с 2014 по 2016 год фонд оплачивал специализированные медицинские средства, однако злоумышленник использовал полученное оборудование – конструкции - "не по назначению, извлекая денежную выгоду в личных целях".

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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