В Тюменской области похитили 1 млн рублей пожертвований на лечение детей
Теги: дети Мошенничество благотворительность тюмень
Сотрудники МВД совместно с Минздравом выявили хищение более одного миллиона рублей из пожертвований на лечение тяжелобольных детей в Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Полицейские выявили хищение более чем одного миллиона рублей пожертвований на оборудование для лечения тяжелобольных детей.
В МВД и Минздраве установили, что заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы направлял в благотворительный фонд недостоверные данные о потребности в дорогостоящем оборудовании. Имя злоумышленника и название организации в пресс-релизе полиции не приводятся.
В период с 2014 по 2016 год фонд оплачивал специализированные медицинские средства, однако злоумышленник использовал полученное оборудование – конструкции - "не по назначению, извлекая денежную выгоду в личных целях".
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
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