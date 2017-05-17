Сторонники и противники Эрдогана устроили побоище в Вашингтоне. Видео

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У резиденции посла Турции в Вашингтоне произошли массовые столкновения сторонников и противников нынешних турецких властей. В результате конфликта пострадали девять человек, двое из которых получили серьезные ранения. В настоящее время не удалось установить, по чьей вине произошел данный инцидент.

У резиденции посла Турции в США Сердара Кылыча произошли массовые столкновения сторонников и противников нынешних турецких властей. Об этом сообщает ТАСС.

В результате столкновений пострадали девять человек, двое из которых получили серьезные ранения. Все они были доставлены в различные больницы.

Акция протеста была приурочена к визиту президента Турции Реджепа Эрдогана в Вашингтон на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. При этом пока не удалось установить, по чьей вине произошел конфликт.