Путин призвал избавиться от политизации отношений России и ЕС

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Товарооборот между Россией и Италией за первые два месяца этого года вырос на 28%. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с итальянским премьером Паоло Джентилони.

Владимир Путин в Сочи провёл переговоры с председателем Совета министров Италии Паоло Джентилони, который находится в России с рабочим визитом. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Обсуждали международную повестку, в частности борьбу с терроризмом, кризис на Ближнем Востоке, конфликт на Украине и ситуацию вокруг КНДР. Зашла речь и о двусторонних отношениях. Владимир Путин подчеркнул, что Москва и Рим поддерживают интенсивные контакты на политическом уровне. Кроме того, президент отметил успешные экономические связи. Российский лидер назвал эту встречу результативной. Между несколькими итальянскими и российскими компаниями были подписаны соглашения о сотрудничестве.

"Будучи министром иностранных дел вы часто бывали у нас в стране и возглавляли межправкомиссию. К сожалению, мы наблюдали некоторый спад в торговом обороте, но как только вы стали премьер-министром, у нас товарооборот начал расти. За первые два месяца текущего года товарооборот вырос на 28%", - сказал Путин.

После переговоров президент призвал избавиться от излишней политизации в отношениях Москвы и ЕС и восстановить конструктивное взаимодействие. Сейчас их, по словам главы государства, нельзя назвать нормальными.