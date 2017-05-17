Теги: Москва строительство выставка

В столице открылась выставка "Москва Полицентричная". Она посвящена городским проектам за последние пять лет.

"Москва Полицентричная" - выставка под таким названием открылась в столице. Интерактивная экспозиция посвящена важнейшим проектам, которые были реализованы городскими властями за последние пять лет. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Прежде всего, это присоединение новых территорий в 2012 году, строительство метро, автомобильных дорог и жилых комплексов, создание рабочих мест. На выставке представлены детали еще одного масштабного проекта "Доступная Москва". Цель программы — адаптировать городскую среду для малоподвижных групп граждан.