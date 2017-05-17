Принят закон для защиты прав москвичей при реновации

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Мосгордума приняла в первом чтении законопроект о гарантиях при реновации жилого фонда в Москве. Согласно документу, в программу могут попасть только те дома, где большинство собственников и нанимателей поддержат такое решение. При этом жильцы могут и отказаться от участия в реновации.

В Мосгордуме в среду рассматривали один из самых важных вопросов жизни столицы - обновление ветхого жилого фонда, в частности дополнительные гарантии прав физических и юридических лиц, участвующих в реновации. Законопроект - он уже собрал множество сторонников - Сергей Собянин внёс на рассмотрение 13 мая. В среду столичные депутаты провели первое чтение документа, передает "ТВ Центр".

"Сама по себе программа — крупнейший социальный проект, который реализует город. Все коллеги, из-за рубежа которые смотрят на это, они говорят о нем, как о крупнейшем проекте в области градостроительства, который вообще когда-либо реализовывался", - говорит депутат МГД Ярослав Кузьминов.

Впрочем, были и те, у кого остались сомнения. Они, в частности, утверждали, что никакие дополнительные гарантии не нужны и вообще пытались выяснить дополнением к чему они станут. Якобы к федеральному закону о статусе Москвы. Содокладчик Степан Орлов разъяснил все коллегам на пальцах.

"Почему дополнительные гарантии? К чему они дополнительные? Они дополняют то действующее законодательство и законодательство города Москвы, которое уже предоставляет серьезные гарантии имущественно-жилищных прав москвичей в процессе переселения и в процессе жилищных условий и получение новых жилых помещений", - говорит Орлов.

Каждый из 12 пунктов законопроекта - на благо москвичей. Речь, во-первых, о том, что они сами принимают решения - голосуют в центре "Мои документы" и на портале "Активный гражданин" за или против реновации. Новая квартира будет предоставлена бесплатно и в собственность. А главное — в том же районе. Более того, её площадь за счёт современной планировки увеличится, а внутри уже будет отделка. Инфраструктура комфортна всем - и молодежи, и людям старшего поколения, и инвалидам. Более того, льготникам бесплатно помогут переехать. А собственники нежилых помещений получат компенсацию, равную рыночной стоимости объекта. Очередники получит по 18 метров на человека. С правовой точки зрения реновация полностью соответствует требованиям закона, что подтверждено соответствующим заключением прокуратуры. Законопроект - его обсуждение затянулось на несколько часов - большинством голосов был принят в первом чтении.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".