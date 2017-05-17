СКР заинтересовался нарушением прав ветерана в Подмосковье

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении прав ветеранов, проживающих в Солнечногорском районе. Накануне в эфире "ТВ Центра" показали репортаж о полуслепом фронтовике Владимире Ручкине и его жене, имеющей инвалидность и прикованой к постели. Живут они в ветхом доме и неоднократно обращались в местную администрацию с просьбой переселить их, но получали отказы.

Сегодня не 9 мая, но надеть парадный пиджак с боевыми наградами повод все-таки есть. Победивший в 45-ом фашистов Владимир Ручкин вместе с женой, ветераном тыла, одержали новую победу, сообщает "ТВ Центр". Они годами боролись с бюрократической машиной, пытаясь улучшить свои жилищные условия. И вот в среду, 17 мая, в полуразвалившемся доме ветеранов непривычно многолюдно от чиновников разного уровня.

Дом ветеранов стоит в поселении Луневское Московской области. В нем нет горячей воды, нормального туалета, стены гнилые, холодильник имеет двойное назначение — и морозит и дыру в полу закрывает.

Еще пару дней назад местные чиновники уверяли - они и рады бы дать ветеранам квартиру, но надо справки собрать, экспертизы сделать, в очередь встать. И не важно, что до новоселья фронтовик с супругой могут не дожить. Одолеть бумажную волокиту им не под силу. Даже при помощи родных.

"Если бы мы сделали там ремонт, поставили водогрейку, душевую кабину, как мы у них просили, то были бы сносные нормальные условия. Потому что, хотя бы есть газ и вода. А горячая вода не в каждой деревне есть, не в каждом доме есть", - говорит председатель Совета ветеранов деревни Лунево Татьяна Насенко.

А уже сегодня она звонит родным ветеранов и уверяет - новое жилье будет. Документов, которых раньше было недостаточно, теперь хватает. Чудеса.

Вот и соответствующие бумаги сразу привезли. Правда, видимо в спешке, перепутали имя ветерана. Назвали Виктором. Судя по всему, земля горит.

"Должностные лица администрации сельского поселения не приняли решение, предусмотренное законом, тем самым ненадлежаще исполнили свои должностные обязанности в следствии недобросовестного отношения к службе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей "Халатность", - сообщила старший помощник руководителя Главного следственного Управления Следственного комитета России по Московской области Елена Фокина.

Владимир Михайлович прошёл всю Белоруссию: дрался с фашистами в рукопашной, раненых бойцов из-под обстрелов вывозил, припасы доставлял на передовую. Сам был ранен. Жена ковала победу в тылу. Последние тринадцать лет из-за инсульта она прикована к постели. Да и Владимир Михайлович плохо слышит и видит. Спина болит. Суровый нынешний быт здоровья не добавляет. А помочь, как то приказал президент, никто не захотел. Но вот полетели телеграммы родных и близких известить, что всю будет хорошо. И может быть кто-то даже будет наказан, за то, что свою историю и этих стариков забыли.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".