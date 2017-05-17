В Подмосковье построили специальный ковчег для мощей Николая Чудотворца

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В подмосковном Софрине изготовили уникальный ковчег специально для мощей Николая Чудотворца. Святыня никогда прежде не покидала итальянского города Бари. И вот - впервые - мощи привезут в Москву, в Храм Христа Спасителя. И именно в ковчеге, созданном русскими мастерами.

С самого утра к нему уже выстроилась очередь. Первые паломники - те, кто собственно и создавал ковчег. Практически все софринское Художественно-производственное предприятие: ювелиры, художники, краснодеревщики. Каждый выполнял свою часть работы. А результат впервые увидели только сегодня. Довольны. Получился ковчег - в лучших традициях древнерусского искусства. Все из натуральных материалов - дерево, медь, латунь, золото, серебро, передает "ТВ Центр".

"Рельефы - это жития, которые повествуют о жизни святителя Николая, о его подвигах, о его чудесах, которые он творил. И вот вы можете видеть - начало его жизни - это сюжет рождества, это сюжет крещения", - рассказал главный художник Художественно-производственного предприятия Игорь Антонов.

Икону Николая Чудотворца для ковчега писала Ольга Жукова. Специально ездила в Сергиев-Посад, в Лавру, смотрела на работы старых мастеров. И вот вроде бы образ одного из самых почитаемых в мире святых - классический, узнаваемый. А каждый художник добавляет что-то своё.

"Должен быть кроткий, смиренный, незлобивый. Мне хотелось еще привнести доброту в образ. Потому что при жизни святитель Николай заботился о ближних и помогал им", - пояснила иконописец Ольга Жукова.

Вес у ковчега солидный - 40 килограммов. Мастера признаются, у них не раз спрашивали, почему не сделали из тонкого металла.

"Вот сейчас корабли делают космические из тонкого металла. Я так подумал - корабли-то кораблями, а история церкви - тысячелетиями насчитывается. И всегда делали так, чтобы серьезно было!" – подчеркнул гендиректор Художественно-производственного предприятия Евгений Пархаев.

Однако ковчег - не только произведение искусства. Он функционален и надежно защищен. Событие ведь беспрецедентное - мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет покинут Бари. Итальянцы, безусловно, за сохранность святыни очень переживают. И настояли, чтобы ковчег был опечатан.

"Мы разработали конструкцию, которая закрывает большой печатью, будет закрывать замочную скважину", - сообщил Антонов.

К ответственному и важному путешествию ковчег абсолютно готов. 20 мая он отправится в итальянский Бари. 21 числа после торжественной литургии в него поместят часть мощей Николая Чудотворца. В сопровождении официальной делегации спецрейсом к вечерней службе он вернётся в Москву. А поклониться святым мощам верующие смогут уже 22 мая.

Юлия Богоманшина, Андрей Талалай, "ТВ Центр".

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