Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг досрочно освободили из тюрьмы

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Американская военнослужащая и информатор WikiLeaks Челси Мэннинг (до смены пола - Брэдли Мэннинг) досрочно освобождена из тюрьмы. Она провела в заключении семь лет из своего 35-летнего срока. Приговор Мэннинг был смягчен в январе 2017 года президентом США Бараком Обамой.

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг досрочно освобождена из тюрьмы. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на представителя армии США. По его словам, она уже покинула тюрьму Форт Ленвенуорт в Канзасе.

Мэннинг провела в заключении семь из 35 лет своего срока. Ее приговор был смягчен в январе текущего года президентом Бараком Обамой.

"Она готова, наконец, получить возможность жить как женщина, которой она является", - рассказала адвокат Мэннинг Нэнси Холландер.

До 2013 года Челси была мужчиной. Ее звали Брэдли. Мэннинг ответственен за утечку 700 тысяч секретных документов Пентагона, в том числе записей расстрела американскими военными с вертолета мирных иракцев. На следующий день после вынесения ему приговора за кражу и передачу WikiLeaks секретной информации Брэдли заявил, что с детства чувствовал себя женщиной, и хочет ей стать.