Минприроды и прокуратура проверят НПЗ после выброса сероводорода в Капотне

Теги: Общество прокуратура экология минприроды москва

Росприроднадзор проверит газоочистное оборудование на Московском НПЗ. Поручение о проверке дал глава Минприроды Сергей Донской. Ранее автоматическая станция "Мосэкомониторинга" зафиксировала выброс сероводорода в районе Капотня. Норма содержания была превышена в 51 раз. Проверку начала также прокуратура Москвы.

Рекордно высокий уровень содержания сероводорода в воздухе - в 51,4 предельно допустимой концентрации - был зафиксирован автоматическими датчиками "Мосэкомониторинга" в районе Капотня.

"Сегодня в ночные и ранние утренние часы у нас в районе Капотни было зафиксировано сверхнормативное загрязнение воздуха сероводородом. В настоящее время по сравнению с ночными концентрациями значения существенно снизились. Тем не менее, превышение сохраняется. В настоящее время проводятся надзорными органами проверочные мероприятия", - сообщила "ТВ Центру" директор ГПБУ "Мосэкомониторинг" Полина Захарова.

По факту возможного выброса сероводорода в Капотне прокуратура Москвы начала комплексную проверку. Об этом заявила официальный представитель ведомства Елена Россохина.

"Мосэкомониторинг" загрязнение воздуха регистрировал с часу ночи среды, то есть восемь часов подряд. При этом утренние значения концентрации сероводорода отличаются от ночных. К 6 часам они снизились до трех ПДК. В 9 - поднялись почти до десяти.

Вместе с тем направленные в Капотню мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета превышения концентрации сероводорода не зафиксировали.

На территории Московского нефтеперерабатывающего завода, который может быть источником выбросов, сейчас находится комиссия Межрайонной природоохранной прокуратуры города Москвы. Кроме того, поручение о проверке Росприроднадзору дал глава Минприроды Сергей Донской.

Читайте также:

МЧС локализовало последствия разлива нефти в Домодедове

Жители подмосковного Бисерова нашли способ сохранить уникальное озеро

В озере под Челябинском произошла массовая гибель рыб

Путин утвердил Стратегию экологической безопасности страны