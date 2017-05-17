Путин диагностировал у американцев политическую шизофрению

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Россия готова предоставить Сенату США стенограмму беседы Сергея Лаврова и Дональда Трампа, если это будет необходимо. Так Владимир Путин прокомментировал публикации в СМИ о передаче американским президентом российскому министру секретных данных.

Россия готова предоставить стенограмму встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова, которая состоялась 10 мая в Белом доме. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает TVC.RU.

"Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в Сенат и Конгресс США", - заявил глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Паоло Джентилони.

Путин также пошутил, что объявит выговор Лаврову, который не сообщил о рассказанной Трампом информации.

"Придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны", - сказал Путин.

Кроме того, президент попросил американцев дать Трампу нормально работать и не развивать в США политическую шизофрению. По его мнению, ситуацию под антироссийскими лозунгами раскачивают "либо тупые, либо нечистоплотные люди".

Ранее газета The Washington Post написала, что Трамп выдал Лаврову, а также российскому послу в США Сергею Кисляку секретную информацию об ИГ. В Белом доме поспешили опровергнуть эту информацию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала статью WP очередным фейком.

17 мая американский телеканал ABC сообщил, что Дональд Трамп во время встречи с Лавровым поделился разведданными, которые США получили от израильского шпиона в рядах "Исламского государства". В них говорилось о планах боевиков взорвать самолет, направляющийся в США, при помощи бомбы в ноутбуке.

10 мая в Вашингтоне состоялась первая встреча Лаврова и Трампа. Они говорили около 40 минут за закрытыми дверями.